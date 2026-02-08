Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Podilska miska gromada
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Podilska miska gromada, Ucrania

1 propiedad total found
Propiedad comercial 6 000 m² en Podilsk, Ucrania
Propiedad comercial 6 000 m²
Podilsk, Ucrania
Área 6 000 m²
10169. Ofrecemos para la venta empresa de procesamiento de granos. Región de Podolsk Odessa.…
$470,000
