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Arrendamiento a largo plazo oficinas en Odesa Urban Hromada, Ucrania

;
Odesa
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Oficina Borrar
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140 propiedades total found
Oficina 63 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 63 m²
Odesa, Ucrania
Área 63 m²
30642. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$1,008
por mes
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Oficina 64 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 64 m²
Odesa, Ucrania
Área 64 m²
30272. Alquilaré una oficina de 64.2 metros cuadrados en el centro de negocios en Uspenskaya…
$800
por mes
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Oficina 61 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 61 m²
Odesa, Ucrania
Área 61 m²
30453. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$972
por mes
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Mazur EstateMazur Estate
Oficina 111 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 111 m²
Odesa, Ucrania
Área 111 m²
30539. Alquile una oficina sin comisión (0%) en un centro de negocios en French Boulevard. O…
$1,665
por mes
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Oficina 45 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 45 m²
Odesa, Ucrania
Área 45 m²
15585 Oficina de alquiler en el centro de negocios "Dvorets Kamo". Hermosa entrada de fachad…
$450
por mes
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Oficina 162 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 162 m²
Odesa, Ucrania
Área 162 m²
36894. Alquilaré un espacio de oficina en la calle Marshal Govorov en el complejo residencia…
$1,600
por mes
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Oficina 64 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 64 m²
Odesa, Ucrania
Área 64 m²
30347. Alquilaré una oficina en el centro de negocios de Napoleón en Uspenskaya. Superficie …
$800
por mes
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Oficina 61 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 61 m²
Odesa, Ucrania
Área 61 m²
30444. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$918
por mes
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Oficina 66 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 66 m²
Odesa, Ucrania
Área 66 m²
30239. Alquiler SIN COMISION en la 39a perla, un moderno centro de negocios en el Boulevard …
$662
por mes
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Oficina 61 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 61 m²
Odesa, Ucrania
Área 61 m²
30445. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$917
por mes
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Oficina 84 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 84 m²
Odesa, Ucrania
Área 84 m²
17593. Una premisa en el centro de la ciudad está disponible para alquilar. Localización ti…
$672
por mes
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Oficina 50 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 50 m²
Odesa, Ucrania
Área 50 m²
15584 Locales alquilados en el centro de negocios "Dvorets Kamo" en la primera planta, patio…
$500
por mes
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Oficina 195 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 195 m²
Odesa, Ucrania
Área 195 m²
26645. Alquilaré un espacio de oficina en Bolshaya Arnautskaya. Entrada frontal y tres venta…
$1,950
por mes
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Oficina 97 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 97 m²
Odesa, Ucrania
Área 97 m²
30232. Alquilaré una oficina en el centro de negocios "Kadorr" en el bulevar francés. Las of…
$1,162
por mes
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Oficina 595 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 595 m²
Odesa, Ucrania
Área 595 m²
27461 Oficina para alquilar en un centro de negocios en Bunina Street. El piso entero con un…
$6,000
por mes
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Oficina 140 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 140 m²
Odesa, Ucrania
Área 140 m²
17597 Una premisa en el centro de la ciudad está disponible para alquilar. Sede de oficina …
$1,120
por mes
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Oficina 100 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 100 m²
Odesa, Ucrania
Área 100 m²
No2119. En el mismo centro de la ciudad, se alquila una fachada de 80 metros cuadrados. Dos …
$650
por mes
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Oficina 120 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 120 m²
Odesa, Ucrania
Área 120 m²
17598 Una premisa en el centro de la ciudad está disponible para alquilar. Sede de oficina …
$960
por mes
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Oficina 70 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 70 m²
Odesa, Ucrania
Área 70 m²
36578. Espacio de oficina se alquila en BC Watercolor. Superficie total de 70 m2. Buena repa…
$480
por mes
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Oficina 71 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 71 m²
Odesa, Ucrania
Área 71 m²
22799. Alquilaré una oficina con un área total de 71 metros cuadrados. En el centro comercia…
$1,065
por mes
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Oficina 110 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 110 m²
Odesa, Ucrania
Área 110 m²
31897 Alquilaré la fachada en el Boulevard Francés. Oficina, centro médico, oficina represen…
$1,450
por mes
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Oficina 83 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 83 m²
Odesa, Ucrania
Área 83 m²
30318. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$1,244
por mes
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Oficina 165 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 165 m²
Odesa, Ucrania
Área 165 m²
27305. Oficina en alquiler en el centro de la ciudad. Complejo Residencial Estrella de Ellad…
$1,650
por mes
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Oficina 270 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 270 m²
Odesa, Ucrania
Área 270 m²
24700. Alquilaré una oficina en el centro de la ciudad en la calle Grecheskaya. Centro de ne…
$4,050
por mes
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Oficina 83 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 83 m²
Odesa, Ucrania
Área 83 m²
30322. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$1,316
por mes
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Oficina 64 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 64 m²
Odesa, Ucrania
Área 64 m²
30336. Alquilaré una oficina en el centro de negocios de Napoleón en Uspenskaya. Superficie …
$510
por mes
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Oficina 64 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 64 m²
Odesa, Ucrania
Área 64 m²
30337. Alquilaré una oficina en el centro de negocios de Napoleón en Uspenskaya. Superficie …
$515
por mes
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Oficina 97 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 97 m²
Odesa, Ucrania
Área 97 m²
30244. Oficina con renovación moderna en Arcadia. Superficie total 97,1 metros cuadrados, 4 …
$1,165
por mes
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Oficina 83 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 83 m²
Odesa, Ucrania
Área 83 m²
30329. Alquilaré una oficina en un centro de negocios en el Boulevard Francés. Oficina tipo …
$1,235
por mes
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Oficina 63 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 63 m²
Odesa, Ucrania
Área 63 m²
30470. Alquilaré una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. …
$875
por mes
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