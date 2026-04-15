Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Óblast de Odesa
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Producción

Arrendamiento a largo plazo locales industriales en Óblast de Odesa, Ucrania

Producción Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Producción 750 m² en Odesa, Ucrania
Producción 750 m²
Odesa, Ucrania
Área 750 m²
Voy a darle el Primishilla al fabricante. Cien, Malar, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis …
$3
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir