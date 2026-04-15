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Edificios industriales en venta en Nerubajska silska gromada, Ucrania

bienes raíces comerciales
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Producción 6 200 m² en Usatove, Ucrania
Producción 6 200 m²
Usatove, Ucrania
Área 6 200 m²
Venta de Complejo de Inversión Universal a 6 hectáreas se puede ampliar a 27 hectáreas Locac…
$4,50M
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