Apartamentos en venta en Nerubajska silska gromada, Ucrania

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 70 m²
Piso 5/5
$40,000
