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Locales comerciales en venta en Nadvirna Raion, Ucrania

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Propiedad comercial 1 000 m² en Polianytsia, Ucrania
Propiedad comercial 1 000 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 1 000 m²
Vendo el hotel a Polonka, la zona de la estación, Bukow. Con excelentes vistas a las montaña…
$1,25M
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Otro 510 m² en Polianytsia, Ucrania
Otro 510 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 510 m²
Cojplar - cuatro casas en las montañas - Polyakov, Bukovel, Karshoo Working Income Business …
$1,20M
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Otro 750 m² en Polianytsia, Ucrania
Otro 750 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 750 m²
Prepare un nuevo hotel cerca de Bukoville, unas vacaciones, a través de la primera salida, 7…
$1,29M
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Propiedad comercial 4 000 m² en Deliatyn, Ucrania
Propiedad comercial 4 000 m²
Deliatyn, Ucrania
Área 4 000 m²
Te venderé una poderosa suite comercial en Delhi. Está situado cerca de la arteria principa…
$6,00M
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Propiedad comercial 2 000 m² en Polianytsia, Ucrania
Propiedad comercial 2 000 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 2 000 m²
Abrir una oportunidad única para invertir en un hotel de prestigio, situado en el corazón de…
$3,30M
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Propiedad comercial 700 m² en Polianytsia, Ucrania
Propiedad comercial 700 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 700 m²
¡Parece un negocio pre-restaurante en el corazón de Carpath- Poison! Companine tiene dos áre…
$2,65M
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