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Edificios industriales en venta en Óblast de Kyiv, Ucrania

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Producción 3 500 m² en Trebukhiv, Ucrania
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Producción 3 500 m²
Trebukhiv, Ucrania
Área 3 500 m²
Número de plantas 3
Venta de complejo de producción y almacén terminados (industria alimentaria)Ubicación: Kyiv …
$2,09M
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