Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Kryvyi Rih Raion
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Kryvyi Rih Raion, Ucrania

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Lativka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Lativka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 135 m²
Un hogar donde finalmente puedes respirar. Una casa lisa y lisa en intermanian... para aquel…
$72,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kryvyi Rih Raion, Ucrania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir