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Locales comerciales en venta en Krasnosilska silska gromada, Ucrania

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Propiedad comercial en Ilichanka, Ucrania
Propiedad comercial
Ilichanka, Ucrania
10099. . . Ofrecemos a la venta un terreno cerca del pueblo. Kotovsky adyacente a la ciudad.…
$1,95M
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Propiedad comercial en Ilichanka, Ucrania
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Ilichanka, Ucrania
24955 Un edificio en venta en la zona de la calle Paustovskogo, a la salida del pueblo de Ko…
$100,000
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