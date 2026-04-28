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Casas en Venta en Kovel Raion, Ucrania

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1 propiedad total found
Casa 8 habitaciones en Radovychi, Ucrania
Casa 8 habitaciones
Radovychi, Ucrania
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 160 m²
Número de plantas 3
Casa en Radovichy En el maravilloso complejo de Radovichi, una casa con una superficie total…
$468,920
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