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Apartamentos en venta en Kovel Raion, Ucrania

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Apartamento 5 habitaciones en Radovychi, Ucrania
Apartamento 5 habitaciones
Radovychi, Ucrania
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Número de plantas 3
Casa en una zona tranquila de Tivat En el hermoso pequeño complejo de Radovichi, una casa co…
$375,136
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