Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Kovel Raion
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kovel Raion, Ucrania

2 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Radovychi, Ucrania
Apartamento 5 habitaciones
Radovychi, Ucrania
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Número de plantas 3
Casa en una zona tranquila de Tivat En el hermoso pequeño complejo de Radovichi, una casa co…
$375,136
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Radovychi, Ucrania
Casa 8 habitaciones
Radovychi, Ucrania
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 160 m²
Número de plantas 3
Casa en Radovichy En el maravilloso complejo de Radovichi, una casa con una superficie total…
$468,920
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kovel Raion, Ucrania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir