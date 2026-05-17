Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Koblivska silska gromada
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Koblivska silska gromada, Ucrania

;
Negocio listo Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Propiedad comercial 42 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 42 m²
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
Parece estar listo para un negocio en la mejor posición, un estudio o un jardín de belleza q…
$65,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 97 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 97 m²
Odesa, Ucrania
Área 97 m²
29981. Venta es un espacio comercial de fachada en el complejo residencial de élite Pierre. …
$213,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 418 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 418 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 418 m²
Probar a la venta de un centro de negocios / compras, afeitado en el buitre. Sakharov. Voy a…
$850,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 43 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 43 m²
Odesa, Ucrania
Área 43 m²
21788. Venta de locales en una calle ocupada en la ciudad de Dalnitskaya. Superficie total 4…
$43,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 40 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 40 m²
Odesa, Ucrania
Área 40 m²
13675 Facade room in the residential complex "Space on Donskoy". La habitación está situada …
$65,330
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 53 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 53 m²
Odesa, Ucrania
Área 53 m²
18507 Ofrecemos locales de venta en la calle Troitskaya. Apartamento con su propia entrada. …
$39,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 265 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 265 m²
Odesa, Ucrania
Área 265 m²
14738 Venta fachada local comercial en el distrito de Suvorov. El área total es de 265 metro…
$198,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 620 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 620 m²
Odesa, Ucrania
Área 620 m²
No. 1232. Parte del edificio para su proyecto en la calle. General Bocharov, a saber, en el …
$850,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 282 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 282 m²
Odesa, Ucrania
Área 282 m²
32479. Venderé un edificio separado en Arcadia. Hecho en 3 plantas. Superficie total de 282 …
$680,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 3 500 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 3 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 500 m²
No. 3067 Ofrecemos a la venta un complejo de almacenes en el centro geográfico de Odessa, ce…
$620,000
Dejar una solicitud
Oficina 33 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 33 m²
Odesa, Ucrania
Área 33 m²
38380 Venderé locales comerciales en el centro de negocios Watercolor en el Mariscal Zhukov …
$26,500
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 105 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 105 m²
Odesa, Ucrania
Área 105 m²
37498 Venderé locales de Komerchka - club de fitness operativo aire acondicionado cabina de …
$135,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir