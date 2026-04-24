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Hoteles en venta en Karolino Bugazka silska gromada, Ucrania

bienes raíces comerciales
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3 propiedades total found
Hotel 1 100 m² en Karolino Buhaz, Ucrania
Hotel 1 100 m²
Karolino Buhaz, Ucrania
Área 1 100 m²
№ 2636. Ofrecemos un centro de ocio en el pueblo en venta. Carolina Bugaz. La primera línea …
$650,000
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Hotel 50 m² en Karolino Buhaz, Ucrania
Hotel 50 m²
Karolino Buhaz, Ucrania
Área 50 m²
19481 Vender una casa cerca del mar, Karolino-Bugaz. Condiciones de vida. Superficie total 5…
$40,000
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Hotel 250 m² en Zatoka, Ucrania
Hotel 250 m²
Zatoka, Ucrania
Área 250 m²
37533 Venderé un centro de recreación en Zatoka con una parcela. Situado cerca de la bahía. …
$160,000
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