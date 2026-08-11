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Locales comerciales en venta en Kalush Urban Hromada, Ucrania

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Propiedad comercial 1 497 m² en Kalush, Ucrania
Propiedad comercial 1 497 m²
Kalush, Ucrania
Área 1 497 m²
Le ofrecemos un lugar de libre propósito, que está en el corazón de la ciudad de Kaluash. L…
$1,20M
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