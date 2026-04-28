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Edificios industriales en venta en Izmail Raion, Ucrania

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Producción 12 159 m² en Vylkove, Ucrania
Producción 12 159 m²
Vylkove, Ucrania
Área 12 159 m²
Un maidanchik promisorio único en el abedul del Danubio con un giro directo al Mar Negro. Id…
$3,00M
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Producción 32 844 m² en Izmail Raion, Ucrania
Producción 32 844 m²
Izmail Raion, Ucrania
Área 32 844 m²
Venta de complejo agrícola en la región de Odessa Ubicación geográfica: Rostashuvanna en el…
$4,30M
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