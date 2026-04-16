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Oficinas en Venta en Fontanska silska gromada, Ucrania

bienes raíces comerciales
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Oficina 40 m² en Fontanka, Ucrania
Oficina 40 m²
Fontanka, Ucrania
Área 40 m²
14378 Venta apartamento de oficina de 1 habitación con todas las condiciones necesarias para…
$39,800
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