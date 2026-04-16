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Hoteles en venta en Fontanska silska gromada, Ucrania

bienes raíces comerciales
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Hotel 98 m² en Fontanka, Ucrania
Hotel 98 m²
Fontanka, Ucrania
Área 98 m²
8697 En venta es una base turística frente a la misma costa del Mar Negro. El edificio, con …
$40,000
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