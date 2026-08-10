Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Drohobych Raion
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Drohobych Raion, Ucrania

;
bienes raíces comerciales
7
Negocio listo Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Propiedad comercial 7 700 m² en Baryshivka, Ucrania
Propiedad comercial 7 700 m²
Baryshivka, Ucrania
Área 7 700 m²
La venta de una fábrica de polímeros (6.5 ha, coche 3.4 MW) es un activo estratégico. ¿Busc…
$2,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 200 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 200 m²
Odesa, Ucrania
Área 200 m²
Te voy a dar el espacio comercial más famoso de las Grandes Artes, una de las calles más atr…
$290,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 1 500 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 500 m²
9263. Ofrecemos para la venta un edificio de 4 plantas en el distrito de Malinovsky en la ca…
$320,000
Dejar una solicitud
TekceTekce
Propiedad comercial 100 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 100 m²
Odesa, Ucrania
Área 100 m²
24454. Vender un negocio de alquiler existente en el complejo residencial de Arcadia South P…
$110,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 317 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 317 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 317 m²
9120. Ofrecemos a la venta un negocio listo en un lugar ocupado de Odessa. Complejo de autos…
$420,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 919 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 919 m²
Odesa, Ucrania
Área 919 m²
34052. Venta de parte del edificio en el centro de Odessa, en la calle Ekaterininskaya / Tro…
$630,000
Dejar una solicitud
Oficina 45 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 45 m²
Odesa, Ucrania
Área 45 m²
37926 Venta de oficina en Kadorr City, 62 Perlas Centro de negocios en la calle. Krasnov Of…
$59,000
Dejar una solicitud
Oficina 77 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 77 m²
Odesa, Ucrania
Área 77 m²
2430. Ofrecemos en venta local en el centro comercial "Athena" en la plaza griega. Superfici…
$70,000
Dejar una solicitud
Oficina 183 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 183 m²
Odesa, Ucrania
Área 183 m²
30938 Venderé una oficina terminada en el centro de Odessa 183 metros cuadrados. Un local co…
$145,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 504 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 504 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 504 m²
31823 Venderé locales comerciales en Shevchenko Park. Superficie total de 1504 m2. Planeada …
$1,65M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 105 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 105 m²
Odesa, Ucrania
Área 105 m²
33923 Local comercial del complejo residencial de Bruselas en la calle Bocharova están a la …
$68,200
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 62 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 62 m²
Odesa, Ucrania
Área 62 m²
26628. ¡Venderé una habitación frontal de 62 m2, un lugar muy accesible y accesible! Traster…
$85,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir