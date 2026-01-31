Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Dobroslavska selisna gromada
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Dobroslavska selisna gromada, Ucrania

1 propiedad total found
Propiedad comercial 3 150 m² en Kremydivka, Ucrania
Propiedad comercial 3 150 m²
Kremydivka, Ucrania
Área 3 150 m²
No 5684. Ofrecemos un complejo de instalaciones de producción en s para la venta. Cremidovka…
$500,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir