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Locales comerciales en venta en Deliatyn Settlement Hromada, Ucrania

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Propiedad comercial 4 000 m² en Deliatyn, Ucrania
Propiedad comercial 4 000 m²
Deliatyn, Ucrania
Área 4 000 m²
Te venderé una poderosa suite comercial en Delhi. Está situado cerca de la arteria principa…
$6,00M
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