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Edificios industriales en venta en Dalnicka silska gromada, Ucrania

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Producción 3 000 m² en Dobrooleksandrivka, Ucrania
Producción 3 000 m²
Dobrooleksandrivka, Ucrania
Área 3 000 m²
Una granja en vivo con animales y una base entera para trabajar en la región de Odeka, el di…
$240,000
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Agencia
BPS Consulting
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