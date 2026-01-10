Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Ucrania
  3. Dacnenska silska gromada
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Dacnenska silska gromada, Ucrania

4 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Dachne, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Dachne, Ucrania
Habitaciones 3
Área 95 m²
Piso 1/1
$45,000
Casa 5 habitaciones en Dachne, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Dachne, Ucrania
Habitaciones 5
Área 110 m²
Piso 1/1
25128 Venta de casa en el pueblo de Dachnoe con una superficie total de 110 m2. Dos tipos de…
$48,000
Casa 1 habitación en Yehorivka, Ucrania
Casa 1 habitación
Yehorivka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 30 m²
Piso 1/1
19247. Vendo una cabaña a cinco minutos del estuario. Está en parcela de tierra de 6 acres, …
$6,000
Casa 2 habitaciones en Yehorivka, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Yehorivka, Ucrania
Habitaciones 2
Área 134 m²
Piso 1/2
19263 En venta capital de 2 plantas en la carretera de Kiev en el estuario de Khadjibeyevsky…
$18,000
