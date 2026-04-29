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Edificios industriales en venta en Dacnenska silska gromada, Ucrania

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Producción 26 762 m² en Bolharka, Ucrania
Producción 26 762 m²
Bolharka, Ucrania
Área 26 762 m²
Agrocomplex en venta: finca con viroshchuvannia Ralikiv, 19 hectáreas, 26 700 m2 sustitución…
$2,40M
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