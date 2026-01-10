Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Dacnenska silska gromada
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Dacnenska silska gromada, Ucrania

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Dachne, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Dachne, Ucrania
Habitaciones 2
Área 41 m²
Piso 2/4
$17,000
Parámetros de las propiedades en Dacnenska silska gromada, Ucrania

