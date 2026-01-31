Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Cornomorska selisna gromada
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Cornomorska selisna gromada, Ucrania

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Chornomorske, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Chornomorske, Ucrania
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 1/10
$22,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Chornomorske, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Chornomorske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 8/9
36222. Venderé un amplio apartamento de tres habitaciones en el pueblo del Mar Negro. La su…
$50,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Cornomorska selisna gromada, Ucrania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir