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Oficinas en Venta en Cornomorska miska gromada, Ucrania

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Oficina 69 m² en Chornomorsk, Ucrania
Oficina 69 m²
Chornomorsk, Ucrania
Área 69 m²
35326. For sale stylish and functional office in one of the best areas of the city of Cherno…
$60,000
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