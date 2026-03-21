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Locales comerciales en venta en Cornomorska miska gromada, Ucrania

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Propiedad comercial en Burlacha Balka, Ucrania
Propiedad comercial
Burlacha Balka, Ucrania
29969. Vender una parcela en Burlachi Balka. Situado en el banco del estuario. Superficie to…
$45,000
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Propiedad comercial 3 110 m² en Chornomorsk, Ucrania
Propiedad comercial 3 110 m²
Chornomorsk, Ucrania
Área 3 110 m²
26760 Vender un complejo de edificios en Chernomorsk. Depósito de coche equipado. Superficie…
$1,55M
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Propiedad comercial en Burlacha Balka, Ucrania
Propiedad comercial
Burlacha Balka, Ucrania
20891. Venta de terreno en Sauvignon 3. Vivienda Lustdorf. Parcela de 15 acres, certificado …
$365,000
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Propiedad comercial en Malodolynske, Ucrania
Propiedad comercial
Malodolynske, Ucrania
No. 1034. Venderé una parcela en Little Valley. El área es de 7 acres. Comunicaciones cercan…
$8,000
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