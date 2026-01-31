Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Cherkasy Raion
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Cherkasy Raion, Ucrania

2 propiedades total found
Propiedad comercial en Cherkasy, Ucrania
Propiedad comercial
Cherkasy, Ucrania
20275. Yuzhny, parcela de 4 hectáreas, contrato por 49 años, tiene su propio transformador, …
$480,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Cherkasy, Ucrania
Propiedad comercial
Cherkasy, Ucrania
1310. Estamos vendiendo una parcela en el pos. Sur. El área es de 5,81 hectáreas. La forma r…
$400,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir