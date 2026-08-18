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Locales comerciales en venta en Bilhorod Dnistrovskyi Raion, Ucrania

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Zatoka
4
10 propiedades total found
Propiedad comercial 4 829 m² en Serhiivka, Ucrania
Propiedad comercial 4 829 m²
Serhiivka, Ucrania
Área 4 829 m²
En venta es una pensión infantil salvaje en una zona ecológicamente limpia, a orillas del Ma…
$750,000
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Hotel 250 m² en Zatoka, Ucrania
Hotel 250 m²
Zatoka, Ucrania
Área 250 m²
37533 Venderé un centro de recreación en Zatoka con una parcela. Situado cerca de la bahía. …
$160,000
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Otro 5 400 m² en Bilhorod Dnistrovskyi Raion, Ucrania
Otro 5 400 m²
Bilhorod Dnistrovskyi Raion, Ucrania
Área 5 400 m²
Para llegar a la venta de una base milagrosa en el corazón de Lebedivka, sacudió un territor…
$3,22M
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Otro 950 m² en Zatoka, Ucrania
Otro 950 m²
Zatoka, Ucrania
Área 950 m²
Parece un gran hotel con perfecta reputación en un castillo turístico. El objeto está constr…
$850,000
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Propiedad comercial 288 m² en Zatoka, Ucrania
Propiedad comercial 288 m²
Zatoka, Ucrania
Área 288 m²
37999. Objeto de inversión listo por el mar - un mini-hotel en la zona de resort de Zatoki …
$90,000
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Otro 1 690 m² en Zatoka, Ucrania
Otro 1 690 m²
Zatoka, Ucrania
Área 1 690 m²
Es cómodo vender que la base de negocios se repara en el corazón de Zatoki - preparativos pa…
$2,50M
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Hotel 1 100 m² en Karolino Buhaz, Ucrania
Hotel 1 100 m²
Karolino Buhaz, Ucrania
Área 1 100 m²
№ 2636. Ofrecemos un centro de ocio en el pueblo en venta. Carolina Bugaz. La primera línea …
$650,000
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Propiedad comercial 3 400 m² en Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania
Propiedad comercial 3 400 m²
Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania
Área 3 400 m²
Un negocio de fabricación activo con infraestructura difícil de construir a partir de cero: …
$1,50M
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Propiedad comercial 5 969 m² en Serhiivka, Ucrania
Propiedad comercial 5 969 m²
Serhiivka, Ucrania
Área 5 969 m²
En venta es una pensión infantil salvaje en una zona ecológicamente limpia, a orillas del Ma…
$850,000
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Hotel 50 m² en Karolino Buhaz, Ucrania
Hotel 50 m²
Karolino Buhaz, Ucrania
Área 50 m²
19481 Vender una casa cerca del mar, Karolino-Bugaz. Condiciones de vida. Superficie total 5…
$40,000
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Tipos de propiedades en Bilhorod Dnistrovskyi Raion

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