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Casas en Venta en Bilgorod Dnistrovska miska gromada, Ucrania

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Casa en Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania
Casa
Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania
Área 211 m²
Te daré una moderna casa de 2 pisos con un manrat en Chebacci / Fonta. vol. (GASPS) La posic…
$295,000
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