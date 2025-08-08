Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Bilgorod Dnistrovska miska gromada
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Bilgorod Dnistrovska miska gromada, Ucrania

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania
Apartamento 4 habitaciones
Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania
Habitaciones 4
Área 100 m²
Piso 23/24
Vendo un apartamento de 100 metros cuadrados en el piso 23 en LCD Modern (clase empresarial)…
$116,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bilgorod Dnistrovska miska gromada, Ucrania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir