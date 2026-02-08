Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Baltska miska gromada
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Baltska miska gromada, Ucrania

1 propiedad total found
Propiedad comercial 5 000 m² en Balta, Ucrania
Propiedad comercial 5 000 m²
Balta, Ucrania
Área 5 000 m²
10111. Ofrecemos a la venta una fábrica de prendas operativas en la región de Odessa. Varios…
$620,000
