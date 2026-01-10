Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Avangardivska selisna gromada
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Avangardivska selisna gromada, Ucrania

19 propiedades total found
Propiedad comercial 180 m² en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial 180 m²
Avanhard, Ucrania
Área 180 m²
16417 Venderé un lugar en Vanguard. Se compone de 3 cámaras de refrigeración con una capacid…
$348,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 5 674 m² en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial 5 674 m²
Avanhard, Ucrania
Área 5 674 m²
31174. Selling a complex of production and warehouse premises in the district of 7 km. Tota…
$750,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial
Avanhard, Ucrania
No 4529. Ofrecemos una parcela de fachada en venta en el mercado de 7 km de largo en la call…
$1,07M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 100 m² en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial 1 100 m²
Avanhard, Ucrania
Área 1 100 m²
No 3599. . . Ofrecemos una habitación en venta con uso gratuito en una nueva casa en Avantga…
$737,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 238 m² en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial 238 m²
Avanhard, Ucrania
Área 238 m²
8460. . . Vendo campamentos de capital en Teplichnaya St. en Avangard. El área total de 238 …
$88,060
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 90 m² en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial 90 m²
Avanhard, Ucrania
Área 90 m²
14087 Espacioso espacio de negocios en venta en el complejo residencial austriaco". Superfic…
$50,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 3 000 m² en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial 3 000 m²
Avanhard, Ucrania
Área 3 000 m²
21597. Complejo operativo para la producción de salchichas. Parcela 1.35 hectáreas. Hay una …
$1,60M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Prylymanske, Ucrania
Propiedad comercial
Prylymanske, Ucrania
10326. . . Ofrecemos a la venta una parcela en Prilimansky. El área total de 1.67 hectáreas.…
$155,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Prylymanske, Ucrania
Propiedad comercial
Prylymanske, Ucrania
№ 1048. . . .Ofrecemos a la venta una parcela frente al parque acuático del pueblo. Priliman…
$14,000
Dejar una solicitud
Moya7yaMoya7ya
Propiedad comercial en Prylymanske, Ucrania
Propiedad comercial
Prylymanske, Ucrania
No 6629 Ofrezco en venta una parcela de fachada de 7 kilómetros. El área total de 89 acres. …
$90,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial
Avanhard, Ucrania
24739 Venta de una parcela de fachada en Avangard. El área total es de 40 acres. Primera lín…
$170,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Prylymanske, Ucrania
Propiedad comercial
Prylymanske, Ucrania
7996. Ofrecemos un país de fachada en el pueblo de Prom Market "7 KM" a la venta". El área t…
$5,10M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 3 332 m² en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial 3 332 m²
Avanhard, Ucrania
Área 3 332 m²
8459 Venderé el complejo capital de las instalaciones de almacenamiento en la calle. Greenho…
$1,23M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 000 m² en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial 1 000 m²
Avanhard, Ucrania
Área 1 000 m²
№ 1287. . . Ofrecemos un complejo de almacenes en venta en el mercado de 7 km de largo en la…
$230,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Prylymanske, Ucrania
Propiedad comercial
Prylymanske, Ucrania
9252. . . Ofrecemos a la venta un terreno de no 7 km. El área total de 8 acres. La forma rec…
$27,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial
Avanhard, Ucrania
9302. Se ofrece a la venta una parcela cerca de 7 km. El área total de 3,4 hectáreas. La for…
$760,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 16 000 m² en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial 16 000 m²
Avanhard, Ucrania
Área 16 000 m²
19119. Una gran zona a la venta en la zona de 7 km. La zona del territorio es de 4 hectáreas…
$3,70M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 2 400 m² en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial 2 400 m²
Avanhard, Ucrania
Área 2 400 m²
31177. Selling a complex of production and warehouse premises in the district of 7 km. Tota…
$370,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Avanhard, Ucrania
Propiedad comercial
Avanhard, Ucrania
No 3077. Ofrecemos una parcela de tierra en el distrito de Avangarda en el puente a la venta…
$280,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir