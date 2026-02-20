Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Askivska silska gromada
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Askivska silska gromada, Ucrania

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Troitske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Troitske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 120 m²
Piso 1/1
$38,000
Parámetros de las propiedades en Askivska silska gromada, Ucrania

Baratos
De lujo
