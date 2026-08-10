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Apartamentos del mar en venta en Yomra, Turquía

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3 habitaciones
4
4 habitaciones
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8 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Piso 23
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$346,832
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Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 10
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$157,231
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Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 11
Elegantes Apartamentos en un Nuevo Sitio en Kaşüstü, Trabzon Los apartamentos están ubicados…
$163,011
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas a la Naturaleza, al Mar y al Valle en Kaşüstü Trabzon Los apartament…
$174,572
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Apartamento 5 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso 8/9
Apartamento en un Complejo con Aparcamiento en Trabzon Yomra Aquamarine Este apartamento de …
$175,355
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Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 10
Impresionantes Inmuebles de Concepto familiar con Vistas al Mar en Yomra Trabzon El inmueble…
$173,416
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Apartamento 6 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 332 m²
Elegantes apartamentos en un lujoso complejo cerca del mar en Trabzon Yomra Los apartamentos…
$602,332
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Apartamento 5 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 257 m²
Elegantes apartamentos en un lujoso complejo cerca del mar en Trabzon Yomra Los apartamentos…
$411,574
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