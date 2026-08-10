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Apartamentos en la montaña en venta en Yomra, Turquía

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3 habitaciones
4
4 habitaciones
3
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3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas a la Naturaleza, al Mar y al Valle en Kaşüstü Trabzon Los apartament…
$157,231
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Apartamento 5 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas a la Naturaleza, al Mar y al Valle en Kaşüstü Trabzon Los apartament…
$174,572
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Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 10
Impresionantes Inmuebles de Concepto familiar con Vistas al Mar en Yomra Trabzon El inmueble…
$173,416
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