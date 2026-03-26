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Hoteles en venta en Yenisehir, Turquía

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Hotel 480 m² en Yenisehir, Turquía
Hotel 480 m²
Yenisehir, Turquía
Área 480 m²
Número de plantas 6
Ciudadanía turca para toda la familia cuando compra!!Piso en el hotel 8 apartamentos por $ 6…
$588,888
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