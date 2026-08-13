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Propiedades residenciales en venta en Usak, Turquía

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1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Esme, Turquía
Villa 7 habitaciones
Esme, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 300 m²
$402,453
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Parámetros de las propiedades en Usak, Turquía

con Garaje
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De lujo
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