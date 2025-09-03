Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Ula
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Ula, Turquía

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Gokova, Turquía
Casa 3 habitaciones
Gokova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Elite beach villa with furniture. With swimming pool, playground; terraces between villas; p…
$678,850
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir