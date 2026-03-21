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Apartamentos con Terraza en venta en Tuzla, Turquía

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Apartamento 5 habitaciones en Hastane Sokagi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Hastane Sokagi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 3/3
$16,86M
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