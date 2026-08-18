Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Tuzla
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Tuzla, Turquía

;
1 habitación
3
2 habitaciones
6
3 habitaciones
6
Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Habitación 3 habitaciones en Tuzla, Turquía
Habitación 3 habitaciones
Tuzla, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Apartamentos en venta en Estambul - Tuzla Presentamos el proyecto más hermoso: VEMA TUZLA (l…
$184,000
Dejar una solicitud
Habitación 2 habitaciones en Tuzla, Turquía
Habitación 2 habitaciones
Tuzla, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Apartamentos en venta en Estambul - Tuzla Presentamos el proyecto más bello - VEMA TUZLA ( L…
$128,000
Dejar una solicitud
Habitación 4 habitaciones en Tuzla, Turquía
Habitación 4 habitaciones
Tuzla, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Apartamentos en venta en Estambul - Tuzla Le presentamos el proyecto más hermoso: VEMA TUZLA…
$572,000
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir