  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Tepebaşı
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en Tepebasi, Turquía

Villa 6 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
$25,85M
Villa 5 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 2/2
$6,76M
