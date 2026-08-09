Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sultangazi
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Sultangazi, Turquía

;
2 habitaciones
8
3 habitaciones
6
4 habitaciones
3
Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un amplio proyecto en Sultangazi, Estambul Estos apartamentos están ubicados…
$401,045
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un amplio proyecto en Sultangazi, Estambul Estos apartamentos están ubicados…
$682,103
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un amplio proyecto en Sultangazi, Estambul Estos apartamentos están ubicados…
$539,902
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir