  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sisli
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Sisli, Turquía

Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 19/50
Apartamento de 1 Dormitorio en Alquiler con Vistas en Sinpaş Queen Residence, Şişli, Estambu…
$1,412
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 20/50
Apartamento con Vistas a la Ciudad en Sinpaş Queen Bomonti Estambul El apartamento se encuen…
$1,412
por mes
