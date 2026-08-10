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Apartamentos del lago en venta en Sincan, Turquía

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3 habitaciones
3
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Sincan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sincan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 71 m²
Número de plantas 49
Complejo residencial – Ankara (city), Ankara, Turquía
$249,803
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