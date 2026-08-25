Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Serik
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Serik, Turquía

;
áticos
3
1 habitación
10
2 habitaciones
28
3 habitaciones
4
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 2
Apartamentos en un complejo con piscina en una ubicación céntrica en Belek Belek, uno de los…
$200 498
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 4
Apartamento Jardín Amueblado de 2 Dormitorios en un Complejo Central con Piscina en Belek El…
$166 241
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/8
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con servicios sociales en un complejo cerrado en Gedik, Se…
$135 421
Dejar una solicitud
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Número de plantas 3
Piso Amueblado de 2 Dormitorios en Planta Baja con Jardín en un Complejo con Piscina en Bele…
$165 230
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir