  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Şavşat
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Savsat, Turquía

1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Villa 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: Villas de lujo en las montañas del dis…
$649,217
