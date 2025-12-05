Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Şavşat
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Piscina

Adosados con piscina en Venta en Savsat, Turquía

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Gran jardín dúplex 4+1 con una superficie total de unos 170 m2, situado en 1-…
$389,634
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir