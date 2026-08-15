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Villas en la montaña en venta en Sapanca, Turquía

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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Villa con Piscina Privada y Vista al Bosque en Sapanca, Sakarya Sapanca es considerado el pa…
$648,930
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